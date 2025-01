MS se divide com chuvas para um lado e calor extremo para outro no 'sextou'

Mato Grosso do Sul apresenta um clima bem atípico nesta sexta-feira (10), quando parte das regiões devem ter chuvas e uma instabilidade maior e ter temperaturas mais amenas, enquanto o restante das localidades podem sofrer com um calor mais extremo e máximas acima da média para o mês de janeiro.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação atmosférica é decorrente da maior disponibilidade de umidade e atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul.

As regiões centro-norte, noroeste e nordeste do estado apresentam condições de maior nebulosidade e chuvas mais recorrentes. Por outro lado, principalmente nas regiões centro-sul e sudoeste, seguem com tendência de tempo mais firme e seco e com temperaturas acima da média.

São esperadas altas temperaturas, com valores entre 34-40°C, e baixos valores de umidade relativa do ar entre 15-30%, principalmente nas regiões centro sul, sudeste e sudoeste do Mato Grosso do Sul.

Nas regiões norte, nordeste e pantaneira mínimas entre 22 28°C e máximas que podem atingir os 39°C. Em Campo Grande, mínimas entre 23-24°C e máximas de até 36°C.

