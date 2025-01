MS será atingido por bolha de calor que chega ao Brasil nesta semana

Mato Grosso do Sul está entre as regiões mais afetadas por uma bolha de calor que deve intensificar as altas temperaturas no centro e norte da Argentina, Uruguai, Paraguai e no Sul do Brasil.

A previsão, segundo a MetSul, é de que o Estado sofra com termômetros que podem atingir até 42ºC ao longo desta semana, com o pico esperado para a segunda metade da semana, possivelmente na quinta-feira (16).

Desde o fim da última semana, o oeste da região Sul do Estado já enfrenta calor intenso. A massa de ar quente que atinge as regiões citadas deve se espalhar, provocando tardes "escaldantes" e elevação das temperaturas em áreas ainda não tão afetadas.

De acordo com a MetSul, esse fenômeno ocorre devido à presença de uma cúpula de alta pressão que impede a formação de nuvens, resultando em um céu claro e sol forte. "A alta pressão atmosférica retém o calor, aquecendo ainda mais o solo e causando uma sensação de abafamento", explicou

Além do calor extremo, a MetSul alerta para a possibilidade de temporais isolados no Estado. Embora não se trate de uma situação de tempo severo generalizada, alguns pontos de Mato Grosso do Sul podem sofrer com ventos fortes, granizo e chuvas intensas, especialmente na segunda metade da semana.

A instabilidade será provocada pela combinação da alta temperatura com a baixa pressão atmosférica, formando nuvens carregadas que podem resultar em tempestades localizadas.

