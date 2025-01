Calorão! Confira balneários, cachoeiras e parques para se refrescar na Capital

Está calor, né?! Pois bem. Para refrescar, Campo Grande tem algumas opções de balneários, parques e até cachoeiras para os moradores e turistas aproveitarem, ficarem ao ar livre e até tomarem uma água de coco bem geladinha.

Por isso, o JD1 preparou uma lista com diversas opções acessíveis e para todos os gostos. Confira:



Balneários

Ecopark: Um dos balneários mais famosos da Capital, o Ecopark conta com Surf Hill, Half Pipe, Rio lento e Cidade das Crianças. Localizado na BR-262, nº 3050, km 320, o balneário apresenta variações de preço para o day use.

Aos fins de semana, adultos pagam R$ 100, crianças, idosos, PCDs e doadores de sangue entram pagando R$ 50. Esse valor se repete durante o meio da semana, alterando somente o preço para os adultos, que abaixa para R$ 70.

Clube Estoril: Dentro da cidade, mais especificamente na Rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, Jardim Autonomista, o clube conta com cinco piscinas, campos de futebol, quadras de tênis e quadras poliesportivas.

O day use no local está a R$ 100 para todas as idades e dias.

Praia Clube: Um dos clubes mais tradicionais da cidade, localizado na BR-163, km 455, tem day use free para crianças menores de cinco anos. Já acima dos seis anos devem pagar R$ 30, e com 10 anos ou mais pagam R$ 50.

Neste valor já está incluso a triagem para o uso das piscinas. O local conta com a maior praia artificial do Mato Grosso do Sul.

Rancho do Galo: Por pessoa, o day use está a R$ 75, criança até 12 anos não paga. Nesse valor está incluso piscinas, prainha, parquinho, restaurante, estacionamento, pesque e solte, e muito mais. O local fica na MS-010, Km 6.

Cachoeiras

Cachoeira do Céuzinho: A cachoeira tem 25 metros de altura e está localizada a menos de 15 km do centro da cidade, na saída para Rochedo.

Cachoeira do Inferninho: Está localizada a 15 km do perímetro urbano de Campo Grande, essa cachoeira tem cerca de 40 metros de altura. O acesso pode ser de carro, chegando pelo topo da cachoeira.

Para ter acesso a base e ao poço é necessário descer uma trilha por entre pedras e raízes de árvores. É muito utilizada para a prática do rapel e trekking.

Poção do Jaú: Outra opção que está a 5 km da cidade, pela rodovia MS-080. Lá, encontra-se o pequeno córrego Buriti com o rio Aquidauana.

Cachoeira da Moreninha: A Cachoeira da Moreninha está localizada perto do córrego Lageado, no bairro Universitário. A entrada é acessível, inclusive com estacionamento fácil.

Morro do Ernesto: O local fica a 20 km de Campo Grande e atrai diversos visitantes. Localizado na fazenda Córrego Limpo, o acesso é pela região do Inferninho.

Para chegar até lá, o visitante precisa pegar a BR-262, pela saída de Rochedo, em sentido à MS-080, no Anel Viário de Campo Grande.

Parques

Parque das Nações Indígenas: Abre às 6h e fecha às 20h. Com entrada gratuita, o local fica aberto todos os dias da semana. O espaço está localizado na Avenida Afonso Pena, s/n, Centro.

Parque dos Poderes: Umas boa opção para quem gosta de andar de bicicleta, caminhar ao ar livre e passear com o 'doguinho'. Com opções para lanches, água de coco e para socializar com os amigos.

Mirante do Aeroporto: Localizada na Avenida Duque de Caxias, próximo ao Aeroporto de Campo Grande, o local tem pista para caminhar, andar de bicicleta e lanchonetes que vendem água de coco, açaí e até lanches.

Monumento na orla do aeroporto da Capital.

