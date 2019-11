MS terá feriadão chuvoso

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul divulgou na tarde desta quinta-feira (14) a previsão de feriado parcialmente chuvoso.

Na sexta-feira (15), as temperaturas podem variar entre de 18 °C a 35 °C. A previsão para toda a região norte é de pancada de chuvas e céu encoberto. Nas demais regiões, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado. Em todas as áreas a umidade relativa do ar ficará elevada, variando entre 45% a 95%.

No sábado (16), as temperaturas podem variar entre de 19 °C a 37 °C. Haverá uma redução nas chuvas. No norte e nordeste do estado, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. Nas demais áreas, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro. Pela manhã, a umidade relativa do ar ficará em torno de 90% , porém a tarde haverá queda da umidade, com valor em torno de 30%, considerado estado de atenção.

No domingo (17), o tempo será firme em grande parte do estado, as temperaturas podem variar entre de 20°C a 39 °C. No extremo norte do estado, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. As demais áreas, a previsão é céu claro e períodos parcialmente nublados. Pela manhã, a umidade relativa do ar ficará em torno de 85%, porém a tarde haverá queda para 30%, estado de atenção.

E na segunda-feira (18), o tempo ficará estável em todo o estado, as temperaturas terão variação entre de 20 °C a 39 °C. Na região norte e nordeste, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada. Nas demais áreas, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. Pela manhã, a umidade relativa do ar ficará em torno de 90%, porém a tarde haverá queda na umidade, com valor em torno de 30%, estado de atenção.

