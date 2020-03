MS terá outono mais seco e possibilidade de geadas

O outono, estação do ano que sucede ao verão e antecede o inverno começou nesta sexta-feira (20), no Hemisfério Sul, será caracterizado pela diminuição de chuvas e temperaturas abaixo da média neste período do ano em comparação com anos anteriores.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato grosso do Sul (Cemtec), a estação que dura três meses e termina no dia 20 de junho de 2020, marca a transição entre o clima chuvoso e quente do verão e o período frio e seco do inverno. As áreas de instabilidade e a Zona de Convergência do Atlântico Sul, extensa faixa de nuvens que se e dominam nos meses de verão, são mais raros ao longo do outono, o que favorece a redução das chuvas.

Porém a previsão é de que as massas de ar frio comecem a aparecer no início de maio, começando a gear na parte sul do Estado entre o final do mês de maio e decorrer de junho, enquanto que a umidade do ar fica, em média, bastante baixa durante as tardes.

Conforme o os mapas de climatológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá uma diminuição histórica de chuvas na temporada será uma média de 200 milímetro e temperatura média de 22° C.

Com as entradas de massa de ar frio, as temperaturas podem chegar a valores inferiores a 10 ºC em alguns casos, podendo chegar a ficar abaixo de 0° no centro-norte e em parte da região leste.

Já a previsão que as temperaturas, poderão ficar acima da média na parte sul do Estado em até 0,6 °C

A segunda massa de ar frio forte de maio de 2020 poderá atingir o Centro-Oeste na segunda quinzena de maio e poderá ter força para causar grande queda da temperatura em Mato Grosso do Sul e também em áreas de Mato Grosso.

A Embrapa Agropecuária Oeste, através do seu sistema de previsão de geada, indica que existe alta probabilidade de ocorrer geada forte no mês de junho de 2020, em municípios da região sul de Mato Grosso do Sul. Segundo a Embrapa Agropecuária Oeste, a probabilidade de ocorrer ao menos uma geada é de 96%. Além disso, existe 74% de probabilidade de que essa geada seja classificada como forte, ou seja, ocorra em condições de temperatura abaixo de 1ºC.

Deixe seu Comentário

Leia Também