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Clima

MS terÃ¡ sÃ¡bado com calor intenso e risco de chuva forte

As pancadas devem ocorrer de forma isolada, acompanhadas de ventos e descargas elÃ©tricas

21 marÃ§o 2026 - 07h45Sarah Chaves

O sábado (20) será de sol com variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Ao longo do dia, o calor e a umidade favorecem o aumento de nuvens e a ocorrência de chuvas, principalmente entre a tarde e a noite.

As precipitações devem ocorrer de forma irregular, com maior concentração em áreas isoladas. Não estão descartados episódios de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhados de tempestades com raios e rajadas de vento.

A instabilidade está associada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, combinadas ao transporte de calor e umidade. Os ventos atuam do quadrante norte, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo registrar rajadas acima desse valor.

Em relação às temperaturas, nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas variam entre 21°C e 24°C, com máximas de até 35°C. Já no Pantanal e sudoeste, os termômetros marcam entre 23°C e 37°C. Nas regiões do bolsão, norte e leste, as mínimas ficam entre 22°C e 24°C, com máximas de até 37°C. Em Campo Grande, a mínima varia entre 22°C e 24°C, e a máxima chega aos 32°C.

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