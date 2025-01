MS vive contraste de chuva de um lado e calor de 41°C em outro no 'sextou'

Mato Grosso do Sul segue vivendo contrastes diferentes em relação à condição do clima. Nesta sexta-feira (17), enquanto algumas regiões estarão podendo receber até chuvas mais intensas, outras localidades sofrerão com calor intenso e máxima podendo chegar até 41°C nos termômetros.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação atmosférica ocorre devido à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado a disponibilidade de umidade e deslocamento de cavados.

As regiões centro-norte, nordeste e leste do estado apresentam condições de maior nebulosidade e chuvas mais recorrentes. Por outro lado, principalmente nas regiões centro-sul e sudoeste, seguem com tendência de tempo mais firme e seco. São esperadas temperaturas acima da média que podem atingir valores próximos aos 39-41°C.

São previstas temperaturas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-36°C para as regiões sul e sudeste do estado. Na região sudoeste esperam-se mínimas entre 26-28°C e máximas entre 39-41°C. Já nas regiões do bolsão, leste, pantaneira e norte são esperadas mínimas entre 23-27°C e máximas entre 27-36°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 21-23°C e máximas entre 30-32°C. Os ventos atuam entre o quadrante norte e leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

