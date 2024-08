MS volta a registrar altas temperaturas e máximas podem chegar a 37°C nesta quinta

Mato Grosso do Sul volta a encarar dias de forte calor e tempo bastante seco. Nesta quinta-feira (29), a meteorologia aponta que o clima ficará bastante quente, com temperaturas podendo atingir a máxima de 37°C, com a umidade relativa do ar ficando em níveis bastante baixo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo segue estável com sol e poucas nuvens, sendo que essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens, favorecendo o tempo seco.

Apesar das manhãs ainda permanecerem amenas em algumas regiões, as temperaturas máximas se elevarão rapidamente com o passar das horas.

As temperaturas máximas poderão atingir valores próximos aos 37°C, principalmente nas regiões sudoeste e pantaneira. Para as outras regiões do estado, são previstas mínimas de 17°C e máximas de 32°C para as regiões sul, sudeste e leste.

Nas regiões pantaneira, norte e bolsão esperam-se mínimas de 16°C e máximas de 37°C. Em Campo Grande, mínimas de 18°C e máximas de 34°C.

Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 20%. Por isso recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. Neste dia, as condições meteorológicas previstas voltam a tornar o ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais.

