Mudança brusca no tempo faz calor dar lugar a frio intenso de até 4°C em MS

A aproximação de uma frente fria já promove mudanças significativas no clima sul-mato-grossense. A partir deste final de semana, a tendência é que as temperaturas comecem a diminuir, principalmente as mínimas, dando lugar as manhãs e noites bastante frias.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as máximas ainda continuam altas, como nas regiões norte e pantaneira - Campo Grande terá máxima de 30°C neste sábado (6).

Porém, é a partir da madrugada de domingo para segunda (8), que a mudança brusca começa a ser sentida, quando a massa de ar fria chega definitivamente a Mato Grosso do Sul abrangendo todo o Estado, mudando as temperaturas.

Conforme o sistema meteorológico 'Meteored', o frio tende a se espalhar e se intensificar sobre o Brasil no decorrer da semana que vem, principalmente a partir de meados da semana com o avanço da onda de frio de maneira continental.

Está previsto chuvas para dias como terça, quarta e sexta-feira da próxima semana.

O sistema Meteored ainda explica que as mínimas ficarão abaixo dos 4°C não apenas em cidades sul-mato-grossenses, como Ponta Porã, Amambai e outras da região sul, mas também em áreas de Santa Catarina e o próprio Rio Grande do Sul, por exemplo.

Em Campo Grande, por exemplo, é esperado frio de 7°C para a sexta-feira (12), mas podendo ficar com mínimas mais baixas no sábado (13).

