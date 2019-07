Mudança no céu da capital indica chuva e frio de 5°C

Mauro Silva, com informações do Clima Tempo

Com previsão de chuva para esta tarde, o clima na capital começa a mudar e há a possibilidade de frio com temperatura mínima de 14°C e máxima de 21°C para quinta-feira (4). Nos arredores de Campo Grande nuvens escuras começar a tomar conta do céu da capital indicando as mudanças no clima.

A manhã em Campo Grande começou com o céu parcialmente nublado e com fortes ventos. De acordo com Clima Tempo existe a possibilidade de chuva para hoje a tarde, leitores do JD1 Notícias enviaram pelo whatsApp fotos que mostram nuvens escuras chegando na cidade pela região sul apontando a mudança no clima. A temperatura começou hoje com 17°C, conforme o Clima Tempo, e a máxima alcançou os 30°C.

Para quinta-feira o Clima Tempo prevê mais chuva com a mínima de 14°C, já na quinta tem previsão de mais queda na temperatura com mínima de 5°C e máxima de 17C°.

