Clima começa a esquentar nesta sexta-feira

O frio que atingiu Mato Grosso do Sul nesta semana vai dar uma “trégua” e as temperaturas mínimas, na madrugada, aumentam mais significativamente nesta sexta-feira (17), quando os ventos estarão de norte, trazendo o calor do interior do continente.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura na sexta-feira pode atingir 31°C e o dia será parcialmente nublado em todo o estado e pode chover nas regiões norte e nordeste. No sábado (18), a temperatura aumenta um pouco mais, atingindo os 33°C e, no domingo (19), pode chegar aos 35°C.

Em Campo Grande, o clima fica parcialmente nublado e pode chover em pontos isolados, no domingo.



