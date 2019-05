Frio espanta doadores de sangue; estoque de O- está em baixa

As temperaturas caíram nos últimos dias em Campo Grande e, consequentemente, o número de doadores de sangue no Hemosul também.



Segundo informações da assessoria do órgão, na terça-feira (15), quando as temperaturas estavam mais altas, pelo menos 170 pessoas foram ao Hemosul doar. Já nessa quarta-feira (15) mais fria, o número caiu para 110 doações.



O Hemosul pede ajuda da população para manter os estoques com boas quantidades de bolsas de sangue. A atenção é para os doadores de tipo sanguíneo O-, que está com o estoque baixo.



Os outros grupos sanguíneos estão com estoque considerado razoável, o que não descarta a necessidade de novas doações.



O órgão fica na avenida Fernando Côrrea da Costa, 1.304, no centro, e atende de segunda a sexta-feira das 7h às 17h e no sábado das 7h às 12h.

Deixe seu Comentário

Leia Também