Hemosul declara estado de emergência para sangue "O" negativo

O Hemosul declarou situação de emergência e pede doações de sangue tipo "O" negativo. Com estoque zerado, as últimas bolsas foram doadas para um hospital nesta quarta-feira (13).

A necessidade de sangue tipagem "O" negativo é imediata e de ampla utilização, sendo necessário uma reação rápida da população porque há vários pacientes internados nos hospitais do estado.

As últimas 13 bolsas de sangue foram distribuídas na manhã desta quarta-feira (13) para um grande hospital com casos graves de internação. Os estoques dos outros tipos sanguíneos estão bem equilibrados no momento.

Até a presente data, o Hemosul alcançou a marca de 270 mil cadastrados no sistema. É um número considerável, ma apenas 30% desse total corresponde a doadores fidelizados – aqueles que voltam sempre para doar e que mantêm três a quatro doações por ano regularmente.

