Hemosul necessita de doadores de sangue "O negativo"

O Hemosul está com estoque praticamente zerado e necessita de doadores de sangue do tipo "O negativo". Devido as festas de carnaval os estoques de todos os tipos sanguíneos tiveram baixa e existe a necessidade de coleta. A rede Hemosul é responsável por abastecer hospitais do estado, e está funcionando em horário especial neste carnaval. Nesta segunda o atendimento será das 7h às 12h, na terça o local fecha e volta a funcionar somente na quarta-feira a partir das 13h.

Para doar basta ter idade entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar alimentado, ter dormido por no mínimo 6h e possuir documento de identificação.

Uma pessoa adulta tem, em média, 5 litros de sangue. Em cada doação, o máximo de sangue retirado é de 450 ml.

Cuidados pós-doação de sangue

- Evite bebidas alcóolicas por 12 horas;

- Aumente a ingestão de líquidos;

- Evite esforços físicos exagerados por pelo menos 12 horas;

- Mantenha o curativo no local da punção por, pelo menos, quatro horas;

- Não dirija veículos de grande porte, não trabalhe em andaimes e não pratique paraquedismo ou mergulho;

- Faça um pequeno lanche e hidrate-se. É importante que o doador continue se sentindo bem durante o dia em que efetuou a doação.

