PL quer instituir abril como mês do doador de sangue e medula

Pode ser criado em Mato Grosso do Sul o "Mês do Doador de Sangue e de Medula Óssea", segundo Projeto de Lei (PL) apresentado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (16), pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Caso aprovado o projeto, o mês escolhido é abril e prevê campanhas de incentivo. Agora a matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A ideia é realizar ações como palestras e atividades educativas, veiculação de campanhas de mídias e iluminação de prédios públicos com as luzes de cor vermelha. O mês passaria a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Segundo a proposta, as ações serão feitas de forma ajustada entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Ainda na segunda semana do mês de abril acontecerá uma corrida com o objetivo de sensibilizar e despertar toda a sociedade quanto à importância das doações.

De acordo com o parlamentar, a doação de sangue e de medula óssea tem que se tornar um hábito entre os moradores de todas as cidades ao longo do ano.

