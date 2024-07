Nova frente fria desembarca em MS trazendo ainda mais instabilidade

Uma nova frente fria deve marcar presença já nesta quarta-feira (10) em Mato Grosso do Sul, provocando ainda mais instabilidade no tempo, podendo até fazer com que as chuvas fiquem um pouco mais fortes em algumas regiões. Em relação às temperaturas, não haverá mudanças significativas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), espera-se nebulosidade e aumento nas condições de chuva ao longo do dia, além de ser registrado uma pequena amplitude térmica devido ao avanço do ar frio.

Essa condição e o tempo nublado, ajuda na diminuição das temperaturas e consequentemente, deixa a sensação de mais frio nas cidades.

Estão previstas temperaturas mínimas de 6°C e máximas de 10°C para as regiões sul, sudoeste, leste e sudeste. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 5°C. No município de Corumbá, as temperaturas mínimas variam de 11°C e máximas de 22°C.

Para as regiões norte e bolsão o tempo deve ficar mais firme com aberturas de sol e aumento de nebulosidade. Não se descartam chuvas de intensidade fraca. Em relação às temperaturas, esperam-se mínimas de 13°C e máximas de 23°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 10°C e máximas de 15°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

