Onda de calor pÃµe temperaturas 'nas alturas' nesta terÃ§a-feira em MS

Durante toda essa semana, Mato Grosso do Sul enfrentará uma onda de calor que deixará as temperaturas máximas acima do normal, fazendo com que se aproximem dos 40°C nesta terça-feira (12).

O calorão deve ser destaque principalmente nas regiões Sul, Sudoeste, Sudeste e Leste do estado devido a atuação de uma massa de ar quente e seca.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), apesar dos valores acima da média, possivelmente não configura-se onda de calor nas outras regiões. Recomenda-se tomar bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 24°C inicialmente e chegam aos 34°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 24°C e máxima de 37°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 24°C, com máximas de 35°C e 37°C, respectivamente.

Em Paranaíba, no Bolsão, a mínima prevista é de 24°C enquanto a máxima atinge 35°C; Três Lagoas, na mesma região, tem 25°C pela manhã e 37°C à tarde. No Norte do estado, os valores em Coxim e Camapuã apresentam variação entre 25°C e 34°C.

No Pantanal, Aquidauana e Corumbá chegam aos 37°C nos horários mais quentes do dia, com mínimas respectivas de 26°C e 27°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, tem mínima de 27°C e máxima de 39°C, temperatura mais alta do dia.

