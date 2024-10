Outubro começa com extremo calor e máximas superam os 40°C em MS

O mês de outubro começa com mais uma onda de calor em vigência, a oitava do ano, e nesta terça-feira (1°), a expectativa é que as temperaturas continuem superando a barreira dos 40°C em várias cidades de Mato Grosso do Sul.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é de condições favoráveis, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. A presença de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o clima quente e seco.

As temperaturas deverão ser elevadas, com mínimas variando entre 20°C e 30°C e máximas entre 35°C e 42°C, dependendo da região. Em Campo Grande, as temperaturas devem ficar entre 24°C e 27°C de mínima e 35°C a 38°C de máxima.

Já nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem alcançar entre 26°C e 30°C, enquanto as máximas podem chegar a impressionantes 42°C.

A umidade relativa do ar estará bastante baixa, com índices entre 10% e 30%, o que pode tornar o calor ainda mais intenso. Diante dessa situação, é essencial que a população se mantenha hidratada e evite a exposição ao sol durante os horários mais quentes do dia.

Além disso, recomenda-se umidificar os ambientes para amenizar os efeitos do calor.

