Pico da onda de calor pode levar mÃ¡ximas acima dos 40Â°C em MS nesta quinta

A quinta-feira promete trazer novos recordes para Mato Grosso do Sul devido a forte onda de calor que se instalou nesta semana de março. Nesta quinta-feira (14), por exemplo, Campo Grande pode ter a máxima mais alta do ano e cidade do interior registrando 40°C.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o fenômeno inibe a formação de nuvens e, com isso, as temperaturas sobem rapidamente durante o dia.

Além disso, a atuação de uma massa de ar quente e seco contribui para a ocorrência de baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%.

Campo Grande tem mínima prevista de 24°C e a máxima chega aos 35°C. Dourados marca 25°C inicialmente e atinge 38°C nos horários mais quentes do dia. No Sul do estado, Ponta Porã e Iguatemi registram 25°C pela manhã, com máximas de 36°C e 39°C, respectivamente.

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 24°C e máxima de 36°C, já em Três Lagoas, a temperatura varia entre 26°C e 39°C. Na região Norte, Coxim e Camapuã apresentam valores semelhantes, com mínima de 24°C e chegando aos 35°C nos horários mais quentes do dia.

Na região Pantanal, Corumbá amanhece com 28°C e atinge 37°C à tarde; Em Aquidauana, a mínima é de 26°C e a máxima de 39°C. Porto Murtinho, no Sudoeste, registra a temperatura mais alta desta quinta-feira, com mínima de 29°C e máxima que pode chegar aos 40°C.

