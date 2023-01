Quarta com chuvinha: Tempo fecha e Campo Grande registra chuva

Os moradores de Campo Grande começaram a tarde desta quarta-feira (25) com chuva em diversas regiões da Capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que as pancadas continuem constantes até o fim da tarde.

Apesar da chuva, os campo-grandenses não devem esperar um clima mais fresco, já que a temperatura mínima prevista é de 20°C, com máxima de 31°C. Porém, ventos fracos e moderados durante a tarde podem ajudar a aliviar o calor.

Durante a noite, a previsão do Inmet é que as chuvas deem uma trégua, mas que as nuvens continuem no céu da Capital.

