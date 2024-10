Segunda promete ser de calor bem intenso e Campo Grande pode atingir 40°C

Sai semana, entra semana, mas o clima em Mato Grosso do Sul não muda. A segunda-feira (7) promete ser de intenso e extremo calor em várias cidades, com a expectativa de que as temperaturas superem os 40°C, inclusive, em Campo Grande.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a tendência dessa onda de calor extremo seguirá até essa terça-feira (8), quando a situação climática começa a ter uma leve mudança com a aproximação e o avanço de uma frente fria.

Essa frente fria deve provocar chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo no estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, espera-se queda nas temperaturas, com valores de mínimas entre 15-17°C, principalmente no sul do estado.

Para essa segunda, as temperaturas não devem se alterar em relação ao final de semana, com máximas de até 42°C na região pantaneira, cerca de 43°C nas regiões do bolsão, sudoeste e norte e com Campo Grande flertando bastante com os 40°C.

Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

