Segundona com tempo firme, de sol e muito calor em Mato Grosso do Sul

A meteorologia aponta nenhuma mudança radical no clima de Mato Grosso do Sul pelos próximos dias e a previsão, tanto para essa segunda-feira (10), como para os restantes dos dias da semana, deve ser de tempo firme, sem possibilidades de chuvas, sol forte e bastante calor acompanhado de baixa umidade relativa do ar.

A única situação relatada pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), por exemplo, é a aproximação de uma frente fria, que deve chegar no final de semana, entre os dias 14 e 15 de junho.

Estão previstas mínimas entre 19°C e máximas de 33°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste espera-se mínima de 23°C e máximas entre 34°C e 36°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 19°C e máximas entre 30°C e 34°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 20°C e máximas de 31°C.

Os ventos atuam entre o quadrante leste e norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

