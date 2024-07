Sem força, frente fria pouco muda clima e MS segue no calor nesta terça

Apesar da aproximação de uma frente fria oriunda do Sul do país, ela não terá força suficiente para mudar o panorama do clima em Mato Grosso do Sul, que seguirá tendo forte calor em algumas regiões, principalmente em Campo Grande.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo com sol, aumento de nebulosidade e, pontualmente, chuvas de fraca intensidade, com destaque para as regiões sul, sudeste e sudoeste.

Na maioria do estado, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade. Nas regiões centro-norte, nordeste e leste ainda se esperam baixos valores de umidade relativa do ar entre 10-30%, principalmente na segunda-feira (29).

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 15-18°C e máximas entre 24-26°C para as regiões sul, sudoeste e sudeste. Pontualmente podem ocorrer mínimas abaixo dos 15°C na região Sul do Mato Grosso do Sul. Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 18-20°C e máximas entre 29-34°C.

Para as regiões norte, leste e bolsão esperam-se mínimas entre 16-19°C e máximas entre 30-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 17-20°C e máximas entre 30-32°C.

