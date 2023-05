Semana começa com risco de tempestade e mais frio em MS

A chegada da frente fria trouxe mudanças significativas para Mato Grosso do Sul e nesta segunda-feira (29), cresce a possibilidade do tempo permanecer instável com o risco de mais chuva e a queda nas temperaturas.

É esperado chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Campo Grande deve ter temperatura mínima de 18ºC neste primeiro dia da última semana de maio e máxima de 26ºC.

A tendência é que nas demais regiões, a temperatura também apareça mais baixa. No sul do estado, a expectativa é que a mínima seja de 16°C e com máximas de 25°C.

No Pantanal, a tendência é que os termômetros também acompanhem as outras cidades, trazendo mínima de 18°C e a máxima de até 25°C.

