Semana deverá ser sem chuvas e com aumento das temperaturas

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão para está segunda-feira (23) é de céu claro e sem possibilidades de chuva no Estado.

A semana será marcada por um período sem chuva em Mato Grosso do Sul, com isso, as temperaturas devem subir, variando entre 18°C a 39 °C e na capital a variação está estimada em 21 °C a 34 °C e a umidade relativa do ar deve cair, com variação estimada entre 25% a 60% ao longo do dia.

A orientação para o período é ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, umidificar ambientes e evitar aglomerações.

Confira o mapa:

Deixe seu Comentário

Leia Também