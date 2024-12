Semana do Natal deve ter chuva, mas segunda-feira começa com calor em MS

Mato Grosso do Sul entra na primeira semana das festividades de fim de ano, que é o Natal. Tratando sobre o clima, a tendência é que essa semana seja de bastante instabilidade no tempo, podendo ocasionar chuvas, mas a segunda-feira (23) promete ser de bastante calor em várias regiões.

Apesar da recente passagem de uma frente fria, causadora da instabilidade e principalmente da formação de nuvens carregadas, o fenômeno dá uma pausa considerável neste início de semana, segundo o sistema meteorológico Meteored.

Em Campo Grande, por exemplo, a tendência é que os termômetros superem a casa dos 31°C pela máxima, mas em compensação, a mínima deve iniciar em torno dos 21°C.

A região pantaneira deve ter mistura de temperaturas, onde Porto Murtinho pode alcançar a máxima de 38°C, mas a mínima deve ser de 24°C. Situação semelhante a de Corumbá, Miranda, Aquidauana e até Bonito, que terão a mesma mínima, mas as temperaturas máximas não passam dos 33°C.

Já na região sul, Mundo Novo, Amambai, Naviraí terão máximas de 31°C, podendo ocorrer pancadas de chuvas ao longo do dia. Pelos lados do bolsão sul-mato-grossense, Três Lagoas e Paranaíba ficam com máxima de até 32°C e mínima de 23°C.

Para fechar as temperaturas nesta segunda-feira, Coxim, Camapuã e outras cidades que compõem a região norte, deverão ter máximas de 32°C. Pode ocorrer pancadas de chuvas também em alguns períodos do dia.

