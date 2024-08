Semana em Campo Grande deve ser quente e seca, diz Inmet

Nesta semana, as temperaturas mínimas podem chegar a 2°C em alguns locais do Brasil. A região Sul deve ser a que mais sentirá as baixas temperaturas entre essa hoje (12) e a próxima sexta-feira (16). Mas para Campo Grande está previsto tempo seco durante a semana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa previsão é para todos os estados da região Centro-Oeste do país, que inclui também, possibilidade de névoa seca nas capitais Campo Grande, Goiânia e Cuiabá. Nos próximo dias, a capital sul-mato-grossense terá temperaturas máximas acima dos 30ºC.

Já no Sul do Brasil uma onda de frio deve deixar a temperatura 5°C abaixo da média durante toda semana. A onda de frio deve ir do sul do Paraná e alcançar todo estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Curitiba, a expectativa é de mínima de 2°C na quarta-feira (14), a menor temperatura para capital paranaense nessa semana.

Enquanto que no Sudeste, o frio e as baixas temperaturas devem chegar ao sul de Minas Gerais e a região da Serra da Mantiqueira em São Paulo, com temperatura mínima de 3ºC. A região sentirá a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, sobretudo no litoral norte de São Paulo, e toda margem litorânea do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

A região Nordeste tem alerta de baixa umidade relativa do ar, variando entre 30% e 20%, entre o norte da Bahia e alguns municípios a leste dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Em boa tarde do Ceará e oeste do Piauí, o tempo deve permanecer seco.

E no Norte, as temperaturas variam com mínimas de 23°C e máximas de 34°C em Manaus. As mínimas e máximas são as mesmas para Belém. Na capital paraense, o Inmet alerta para possibilidades de chuvas isoladas até quarta-feira. Em Macapá, o tempo deve ter máxima de 35°C e mínima de 22°C durante os próximos dias.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também