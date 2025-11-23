Menu
Será que chove? Meteorologia diz que sim, mesmo em meio a calorão de domingo em MS

Em pontos isolados do estado, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento

23 novembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 23/11/2025 às 08h43
Tempo amanheceu ensolaradoTempo amanheceu ensolarado   (Luiz Vinicius)

Mesmo com o calor predominando neste final de semana, a meteorologia não descarta a presença da chuva neste domingo, dia 23, em diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

A previsão indica tempo com sol, e ao longo do dia aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas mais generalizadas. Em pontos isolados do estado, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição meteorológica ocorre devido à aproximação de uma frente fria oceânica, aliado a passagem de um cavado em diferentes níveis da atmosfera.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 17-20°C e máximas entre 27-30°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 21-23°C e as máximas entre 31-34°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 19-22°C e máximas entre 30-34°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 29-31°C.

