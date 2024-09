Será que engrossa? Chuva cai em pontos isolados da Capital

Ela finalmente chegou, mas a expectativa de que engrosse é grande no coração dos campo-grandenses. A garoa fina, e ainda escassa, veio acompanhada de um ventinho frio na tarde deste domingo (15).

A previsão do tempo já indicava que a chuva poderia chegar ao longo do final de semana, amenizando as altas temperaturas, de quase 40°C, que vem tomando conta do clima em Mato Grosso do Sul.

Além disso, a precipitação ajuda com a umidade do ar, que estava muito abaixo do recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

