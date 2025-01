Será que vem? Campo Grande e mais 38 cidades estão na rota de chuvas intensas

O tempo em Mato Grosso do Sul permanece instável para esse final de semana, tanto que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu uma alerta de chuva para a sequência deste sábado (11), mas também projetando a manhã de domingo (12).

Segundo mostra o alerta, são 39 cidades, incluindo Campo Grande, que estão na rota de chuvas intensas, com possibilidade do aguaceiro atingir até 30 milímetros por hora.

O instituto ressalta também que as chuvas poderão permanecer durante todo o dia, por isso, o nível de água pode se elevar para 50 milímetros no dia.

Além disso, há possibilidade de ventos intensos de até 60 km/h e alagamentos.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) as regiões centro-sul e sudoeste, seguem com tendência de tempo mais firme e seco e com temperaturas acima da média.

Veja as cidades com alerta para chuvas:

Município Geocode UF Água Clara 5000203 MS Alcinópolis 5000252 MS Anastácio 5000708 MS Aparecida do Taboado 5001003 MS Aquidauana 5001102 MS Bandeirantes 5001508 MS Bodoquena 5002159 MS Bonito 5002209 MS Brasilândia 5002308 MS Camapuã 5002605 MS Campo Grande 5002704 MS Cassilândia 5002902 MS Chapadão do Sul 5002951 MS Corguinho 5003108 MS Corumbá 5003207 MS Costa Rica 5003256 MS Coxim 5003306 MS Dois Irmãos do Buriti 5003488 MS Figueirão 5003900 MS Inocência 5004403 MS Jaraguari 5004908 MS Ladário 5005202 MS Miranda 5005608 MS Nioaque 5005806 MS Paraíso das Águas 5006275 MS Paranaíba 5006309 MS Pedro Gomes 5006408 MS Porto Murtinho 5006903 MS Ribas do Rio Pardo 5007109 MS Rio Negro 5007307 MS Rio Verde de Mato Grosso 5007406 MS Rochedo 5007505 MS Santa Rita do Pardo 5007554 MS São Gabriel do Oeste 5007695 MS Selvíria 5007802 MS Sidrolândia 5007901 MS Sonora 5007935 MS Terenos 5008008 MS Três Lagoas 5008305 MS

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também