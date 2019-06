Sexta-feira será de céu claro com névoa seca na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A sexta-feira (7) será de céu claro com névoa sexta em Campo Grande, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com informações do instituto, os termômetros devem registrar temperatura máxima de 28°C, e a temperatura mínima deve ficar em 15°C.

A umidade relativa do ar máxima é de 70%, e não oferece riscos à saúde da população.

Para mato grosso do sul o instituto prevê a mesma situação de céu claro com névoa seca. Com temperatura máxima de 31ºC e mínima de 12ºC.

