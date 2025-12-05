Menu
Sexta-feira será quente e promete ter calor de 36°C em Mato Grosso do Sul

Sem chuva prevista, temperaturas seguirão em elevação

05 dezembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius     atualizado em 05/12/2025 às 07h24
Promessa de bastante calor em Campo GrandePromessa de bastante calor em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Mato Grosso do Sul terá mais um dia de calor e dessa vez, a promessa é de ter temperaturas perto dos 36°C ao longo dessa sexta-feira, dia 5.

Sem qualquer previsão de chuva, a tendência é que as máximas sigam em elevação devido à atuação do sistema de alta pressão atmosférica.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a expectativa é que o tempo fique firme e com bastante sol, sem grande mudança ou presença de nuvens ao longo do dia.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 36°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 20°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C.

