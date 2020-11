Sexta-feira será sem chuva e com massa de ar seco

Depois de alguns dias marcados por temporais, o estado de Mato Grosso do Sul deve receber uma trégua das chuvas nesta sexta-feira (20). Logo é esperado condição de tempo firme, elevação de temperatura e queda na umidade relativa do ar.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), a previsão é de céu claro e umidade relativa do ar com variação estimada entre 35% a 90% ao longo do dia.

Temperaturas em todo estado poderão variar entre de 14 °C a 35 °C e na capital variação está estimada em 16 °C a 29 °C.

