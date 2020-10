Sexta terá temperatura de até 30°C com início de chuvas intensas

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Com possibilidade de chuvas isoladas e intensas, a previsão para esta sexta-feira (16), é que a temperatura máxima não passe dos 30°C em Campo Grande.

Na capital tempo deve ficar nublado a maior parte do dia, com temperatura mínima de até 22°C, com rajadas de vento fraco e trovoadas durante a noite.

Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, as temperaturas poderão variar entre de 20°C a 35°C. O volume de chuva registrado nos últimos dias em MS confirmou as estimativas dos institutos de meteorologia que já indicavam a retomada gradativa das chuvas a partir da segunda quinzena de outubro.

Conforme a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Franciane Rodrigues, as precipitações registradas até aqui marcam o retorno da chuvas de forma oficial e gradativa

Tendência de precipitação até 23 de outubro indica volume de chuvas com bons acumulados em torno de 50 milímetros e com áreas de concentração na região pantaneira. A partir daí até o final do mês, a intensidade de chuva aumenta ainda mais, podendo variar entre 50 a 100 milímetros.

Confira como fica o tempo no Estado:





