Sextou com céu nublado e chuva em Campo Grande

O final de semana pode começar com céu nublado com pancadas de chuva em Campo Grande, ao menos essa é a previsão realizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para esta sexta-feira (20).

De acordo com o instituto, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e as temperaturas ficaram entre mínimas de 21C° e máximas de 30C° com umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.

Já para o Mato Grosso do Sul, a previsão do Inmet é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, exceto as regiões sul e sudoeste nublado com pancadas de chuva isoladas pela manhã, passando a parcialmente nublado, mas sem trovoadas.

As temperaturas podem variar de 20ºC, a mínima, até os 35ºC, a máxima, também com umidade relativa do ar mínima de 45% e máxima de 95%.

