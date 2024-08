Tchau, frio! Baixas temperaturas dão lugar a tempo seco e quente em MS

O clima de frio vai se despedindo de Mato Grosso do Sul, após quase uma semana baixas temperaturas na maioria das regiões do Estado. Nesta quarta-feira (14), por exemplo, algumas cidades já começam a registrar altas temperaturas.

Como previsto pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica a continuidade do tempo firme com sol e variação de nebulosidade. As condições meteorológicas previstas de tempo estável ocorrem devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco.

As mínimas pela manhã ainda continuam baixas, mas diante da forte presença do tempo seco e quente, as máximas se elevam muito rapidamente.

Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 14-21°C e máximas entre 30-36°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 13-17°C e máximas entre 31-37°C. Pontualmente podem ficar abaixo dos 14°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 13-18°C e máximas entre 28-33°C.

Os ventos atuam entre o quadrante leste e norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h. Aliado ao tempo mais quente e seco, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 10-30%.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também