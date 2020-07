Temperatura máxima pode chegar a 34ºC na capital neste domingo

O Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) adianta que neste domingo (12), o tempo será firme e com nuvens nas regiões sudoeste e sul do Estado.

Em Campo Grande, apesar da névoa úmida pela manhã que deixou gramas molhadas em várias regiões, a temperatura pode subir até 34ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), enquanto a temperatura mínima pode ficar em 19ºC durante a noite.

Nas demais áreas do Estado será de céu claro. Não há expectativa de chuva no MS. As temperaturas podem variar entre 20ºC a 36ºC com registro de baixa umidade do ar a tarde que pode chgar a 20% e não passa dos 70%.

Confira como fica a temperatura em algumas regiões:

