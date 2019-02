Temperaturas voltam a cair; tempo instável em todo estado

A segunda-feira (4) amanheceu com céu parcialmente nublado, mas aos poucos o sol vem dando as caras. A previsão aponta a predominância do sol e pancadas de chuvas isoladas, não só aqui em Campo Grande, mas também em todo o estado.

Segundo o Inmet, as temperaturas voltam a cair e o tempo deve ficar instável nos próximos dias. Hoje, na capital, o clima fica na casa dos 21ºC a 31ºC e no estado, a mínima é 19ºC e a máxima de 37ºC.

