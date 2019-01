Quarta-feira de céu claro e tempo estável por todo estado

A quarta-feira começou com céu ensolarado e previsão é tempo aberto em todo o estado. Mas com baixa umidade do ar, o calor deve ser mais intenso em algumas regiões, mas em Campo Grande o clima permanece estável.

Conforme o Inmet, as temperaturas voltam a subir e ficam na casa dos 20º a 36ºC graus no estado. Na capital a situação é a mesma, com mínima de 22ºC e máxima de 32ºC.

