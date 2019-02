Com tempo quente e ensolarado, temperaturas voltam a subir nesta sexta-feira

A sexta-feira (01) inicia com céu claro e calor estável, mas a previsão aponta pancadas de chuvas isoladas em Campo Grande e no estado. Começando o fim de semana, quem quer aproveitar, o tempo permanece quente e ensolarado e as temperaturas voltam a cair no domingo.

Segundo o Inmet, as temperaturas voltam a subir e o clima fica quente pela região. Na capital fica na casa dos 21ºC a 35ºC graus, mas no estado a mínima é de 19ºC e máxima de 39ºC.

Deixe seu Comentário

Leia Também