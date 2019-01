Céu ensolarado e tempo fresco, previsão é de temperatura estável na capital

O dia amanheceu parcialmente nublado, mas aos poucos o céu foi ganhando o colorido do sol. Com uma apaziguada no forte calor, o clima está mais fresco e agradável em Campo Grande e também em todo o estado.

O Inmet alerta sobre a baixa umidade do ar e recomenda cuidados básicos com saúde durante esse período. A queda da temperatura na última semana trouxe um tempo estável, mas o calor já está começando a voltar aos poucos. Nesta terça-feira (29), a minima é de 21ºC e a maxima de 31ºC, na capital e já no estado fica na casa dos 20ºC a 38ºC.

