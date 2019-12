Tempo encoberto e chuva esparsa predominam nesta segunda-feira

Saiba Mais Clima Domingo amanhace com sol, mas pode chover a tarde

Os índices de instabilidade aumentam a partir desta segunda-feira (9), em todo Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande a previsão é de tempo encoberto a nublado com chuva esparsa, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para a capital é previsto que a máxima chegue a 27°C, e a mínima em 21°C, com rajadas de vento fraco vindos do norteste e sudeste do Estado. A chuva é esparsa e dura o dia todo. Umidade do ar varia de 50% a 85%, estando fora da área de risco à saúde.

Para o interior do MS, temperatura máxima pode chagar a 33°C , enquanto a mínima fica em 20°C, com tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A previsão é de que o clima ameno persista até a quarta-feira (11), quando a nebulosidade começa a se concentrar no norte do estado. No sul e centro-sul a nebulosidade diminui e o sol aparece entre nuvens.

As regiões que registram menor temperatura no Estado nesta segunda-feira é o sul e sudoeste, onde a máxima não deve passar dos 24° C, e ter um leve declínio no decorrer do dia.

