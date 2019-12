Domingo amanhace com sol, mas pode chover a tarde

Saiba Mais Clima Campo Grande amanhece com sol e céu limpo neste sábado

Sol aparece entre nuvens neste domingo (8), no Mato Grosso do Sul (MS), devido à convergência de umidade ao norte do Estado, provocando a instabilidade e possibilidade de muita chuva na região, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Em Campo Grande, a previsão é de que a temperatura máxima alcance os 30°C e mínima fica em 20°C, com céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas da cidade.

Nas demais regiões do MS, temperatura pode chagar a 35°C a máxima, enquanto a mínima deve ficar em 19°C. A tendência é que p clima seja estável no começo da manhã, e entra em declínio ao decorrer do dia.

Região Leste do Estado, permanecerá com sol predominante e possibilidade de chuva é menor que no Pantanal, Sul Sudoeste e Centro-Norte do Mato Grosso do Sul.

