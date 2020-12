Tempo instável e temperaturas amenas marcam primeiro fim de semana de dezembro

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), a previsão nesta sexta-feira (4) é de céu com bastante nebulosidade com potencial de chuva em todas as regiões do Estado.

Devido precipitação, as temperaturas terão quedas, além de tempo adverso como raios, ventos fortes e até granizo. Pelo interior as temperaturas poderão variar entre de 21 °C a 35 °C e na Capital está estimada em 22 °C a 35 °C.

Umidade relativa do ar tem variação entre 50% a 90% ao longo do dia em todo Mato Grosso do Sul.





