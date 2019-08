Tempo seco predomina na capital neste domingo

Sarah Chaves, com informações do Inmet

O primeiro domingo (4), de agosto conta com massa de ar frio e muito seco, o dia pode ser de sol e poucas nuvens segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Umidade à tarde fica abaixo dos 30% do centro para o sul do estado, e população deve tomar cuidado com doenças respiratórias

De acordo com o Inmet a máxima pode chegar a 22°C e a mínima a 6°C na capital

No interior do estado mínimas podem chegar a 1°C com Temperaturas baixas no amanhecer com possibilidade de geada no extremo sul e sudoeste do estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também