Ventos de 131 km/h com chuva causam destruição em Ribas do Rio Pardo

Uma forte chuva com rajadas de ventos e granizo atingiu Ribas do Rio Pardo na tarde dessa quinta-feira (17), deixando casas destelhadas, árvores arrancadas durante o temporal.

Segundo informado pela coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais.

De acordo com o Instituto de Meteorologia (Inmet) foram registrados ventos de 131,04kmh e a temperatura caiu de 38ºC graus para 21ºC em 19 minutos.

O volume de chuva foi de 35,2mm em uma única nuvem de trovoadas com 193 raios em 20 minutos, tempo segundo confirmado pelo diretor local Defesa Civil Everaldo dos Santos.

A umidade relativa do ar subiu de 29% para 98% em meia hora. Foi o vento mais forte do ano no estado. Equipes da secretaria de obras estão nas ruas da cidade auxiliando nos reparos de dezenas de arvores que caíram. O temporal também provocou estragos na capela principal do município, onde uma árvore caiu sobre o muro.

