Chuva e rajadas de vento são previstos para esta terça-feira

A previsão do tempo para esta terça-feira (15), é de céu parcialmente nublado, tempo instável e possibilidade de chuva, porém segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues, “As temperaturas seguem elevadas na capital e nas demais áreas de Mato Grosso do Sul”, afirma.

A metereologista explica que apesar da formação de grandes nuvens de chuva e do corredor de umidade estar chegando no MS, as temperaturas continuas elevadas se comparadas com a normalidade da estação.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteoreológico, de sinal amarelo nesta terça-feira e que pode se estender ao longo da semana sobre possíveis chuvas intensas, nas regiões sudoeste e sul do estado, em que as áreas de instabilidade devem ganhar força nas próximas horas.

A previsão é de que em Campo Grande a máxima chegue a 32°C e a mínima fica em 22°C com possibilidade de vento fraco, e possibilidade de chuva isolada.

Para o interior do Mato Grosso do Sul, máxima pode atingir máxima de 38º C e mínima de 18°C. Destaque para as áreas da região sul, sudoeste pantaneira, que pode haver possibilidade de pancadas de chuva isolada.

Cumulonimbus

As nuvens estão muito altas, com grande crescimento vertical, causando grande atividade elétrica dentro das nuvens,denominadas columbinimbus que por sua vez não agüentam e disparam, causando quedas de raios.

Franciane avisa que está sendo observado atividade elétrica sobre a região pantaneira, por não ter proteção de para raio, qualquer coisa metálica ou árvore na área pode ser atrativo para propagação do raio em solo.

O Inmet emitiu avisos e instruções para evitar perigo de queda de raios, nos seguintes município: Angélica; Antônio João; Aquidauana; Aral Moreira; Batayporã; Bela Vista; Bodoquena; Bonito.

Instruções:

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

2019 tem o outubro mais quente:

A coordenadora do Cemtec fala sobre as altas temperaturas do estado se comparado aos outros anos. “Tantos nas temperaturas máximas quanto as mínimas as temperaturas estão mais altas do que a média, o que significa que temos um outubro quente, porém o centro sul do estado está mais quente pela ausência de nebulosidade, já a região centro-norte está dentro da normalidade’, explica.

As chuvas continuam abaixo da média, e de acordo com o Cemtec é esperado o índice pluvial que melhore nos próximos 15 dias, e se tornem regulares no estado.

