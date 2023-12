Acordo de R$ 75 milhões: Estádio do São Paulo vai mudar de nome para MorumBis

O São Paulo oficializou a venda de naming rights do estádio do Morumbi para a Mondelēz, empresa do ramo alimentício que tem como uma de suas marcas o chocolate Bis. Por isso, o Morumbi passará a ser chamado de "MorumBis" a partir de janeiro de 2024. O contrato é válido por três temporadas.

O acordo total chegará a R$ 75 milhões - uma média anual de R$ 25 milhões. O valor por ano supera o que pagam Allianz e Hypera Pharma nas arenas de Palmeiras e Corinthians. Os contratos dos rivais, porém, são mais longos e giram em torno de R$ 300 milhões cada um, por um período de 20 anos.

Vice-presidente de marketing da Mondelēz no Brasil, Álvaro Garcia confirmou ao "Broadcast" o acordo revelado pelo ge nos últimos dias. A ideia da empresa é de encerrar 2024 com um crescimento de 20% em market share (fatia de mercado do chocolate) e dobrar a produção de BIS até 2030.

"Batizar o estádio é apenas uma das muitas ações que faremos a partir daí", disse Garcia.

O acordo foi confirmado também por Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo. "O MorumBis é um dos mais importantes estádios do mundo e oferece várias possibilidades. A parceria com a Mondelez é uma delas. O nome é uma sacada muito feliz", destacou.

O acordo com a Mondelez prevê diversas ativações dentro e fora do Morumbi. A parceria de três anos coincide com o novo mandato do presidente Julio Casares, reeleito em dezembro.

