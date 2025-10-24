Burger Fest 2025 desafia hamburguerias da Capital a criarem melhor hambúrguer do país

O Burger Fest 2025 está de volta a Campo Grande, reunindo nove hamburguerias da capital em uma disputa saborosa pelo título de melhor hambúrguer do país.

O festival, que chega à sua 20ª edição, será realizado durante todo o mês de novembro e também acontecerá em outras cinco capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba.

Apresentado pela Heinz, marca de ketchup número 1 do mundo, e com patrocínio da McCain, o Burger Fest celebra 14 anos de história promovendo a cultura do hambúrguer artesanal e de qualidade.

A edição de 2025 reúne casas e chefs selecionados pela curadoria do evento, que se destacaram em edições anteriores pela inovação e talento.

Cada hamburgueria participante criou um sanduíche e uma porção de batata inéditos, com preço livre, especialmente para o festival. Em Campo Grande, as combinações prometem surpreender o público com ingredientes criativos como maionese defumada de banana, ketchup de goiabada e tutano grelhado no osso.

Entre os destaques estão o Juma Márrua, do Búfalo Beef Burguer, feito com carne de búfalo e crisp de mandioca, e o Safari Selva, do Safari Burger & Grill, com burger de costela e chimichurri defumado.

Também participam Burger Pub, Chef Burguer 700, LA Burgerz, Make Burgers, Nabrasa Burger, Hamburgueria Tendas Burguer e York Sandwich Shop, com receitas originais e acompanhamentos especiais, como batatas pantaneiras e pastrami fries.

O festival já movimentou mais de R$ 150 milhões em vendas desde sua criação, com 3.000 estabelecimentos participantes e 2 milhões de hambúrgueres consumidos em 14 anos, injetando cerca de R$ 7 milhões diretamente no mercado nacional de hambúrgueres.

A Heinz marca presença com a ativação “Revelação Heinz”, que traz uma experiência interativa: ao pedir o hambúrguer do festival com molho Heinz, o cliente recebe óculos especiais para revelar mensagens ocultas e ganhar brindes físicos e digitais.

Já a McCain, patrocinadora pelo oitavo ano consecutivo, apresenta sua novidade SureCrisp Max, batata super crocante que mantém a textura por até 45 minutos após a fritura, ideal para o delivery.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também