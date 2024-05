Chance em dobro! Pedaços do bolo de Santo Antônio já estão à venda com 2 mil alianças

A tradicional entrega do bolo de Santo Antônio é só em junho, mas o Campo-grandense que quer desencalhar já pode comprar os convites. Custando R$ 10,00 cada pedaço, os convites estão disponíveis com os paroquianos, na secretária da Paróquia Santo Antônio ou após às missas na própria catedral.

Em 2024, de acordo com a igreja, serão colocadas 2 mil alianças, espalhadas pelos potinhos com bolo. O ritual é para aqueles que tentam a sorte de encontrar o acessório no bolo, seja para garantir um amor ou celebrar a fé no padroeiro de Campo Grande.

No ano passado, o tradicional bolo de Santo Antônio contou com mil alianças, e foi sucesso na Capital. Imagina agora com o dobro de chances?!

